Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky prima del match casalingo contro il Verona.



"Dovremo avere grande rispetto del Verona, abbiamo ancora da fare molta strada e dopo la sosta le partite sono sempre pericolose. Dovremo essere bravi a riattaccare la spina. Milik sta bene, ha fatto dei buoni allenamenti come Kean. I nazionali avranno modo di riposare, ma ci sono 5 cambi. Barranechea ha fatto buone prestazioni: piena fiducia in lui, come in tutti i ragazzi che metto in campo. Tutti i momenti sono difficili, l'importante è affrontarli nel modo giusto, con prestazioni di carattere e di tecnica e portandoci dietro i tifosi. Dobbiamo essere concentrati sul campo, al resto pensa la società: abbiamo fatto 56 punti, ma quanto fatto fino ad ora non conta niente".