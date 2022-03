Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, intervistato da Sky Sport parla del match di domani contro il Villarreal: "Questa partita si affronta pensando che è una partita secca da cui uscirà solo un vincitore. Bisogna fare una gara attenta, loro sono una squadra tecnica e solida. Per passare il turno servirà fare una bella partita e anche un pizzico di fortuna".



Su Cuadrado: "L’ago della bilancia è sempre Cuadrado per noi perché diventa terzo d’attacco, quinto di difesa, quarto di centrocampo. Poi ovviamente dipende dai momenti del match, l’importante è fare una buona fase di possesso e una buona fase difensiva. Sono le due cose che contano in una partita di calcio".



Sui rientranti Chiellini e Dybala: "Non hanno minuti nelle gambe, hanno fatto solo due allenamenti con la squadra. Averli a disposizione è importante, anche per gli eventuali supplementari, così come Bernardeschi e Kean".