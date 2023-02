: “Sono contento della prestazione, non era una partita facile dopo il risultato dell'andata e qui il pubblico spinge molto. Abbiamo fatto una buona partita, poi sul 2-0 e in superiorità numerica abbiamo avuto una situazione favorevole da gestire, dobbiamo però migliorare nella velocità dei passaggi e toglierci un po' di pigrizia perché solo tenendo palla possiamo avere dei vantaggi”.- Assoluto protagonista, ovviamente, Angel Di Maria:Non averlo avuto è un alibi? La stagione della Juventus, a parte il Napoli che sta facendo campionato a sé, è positiva almeno in campionato dove abbiamo fatto 47 punti più quelli con la SalernitanaIn tutto quello che c'è di negativo poi emerge qualcosa di positivo, siamo stati senza Pogba, Di Maria, Vlahovic, Chiesa, anche Bonucci e Cuadrado, ma abbiamo trovato i giovani e ora abbiamo bisogno di tutti".- A proposito di giovani, così Allegri torna su Fagioli e gli altri: "I giovani? Fagioli e Miretti hanno giocato più degli altri, hanno qualità importanti, sono diversi. Hanno bisogno di giocare elo stanno facendo, alternano partite buone ad altre meno buone ma sono molto contento".- Avere ottenuto la qualificazione riporta l'obiettivo di un trofeo europeo: "Vincere in Europa non è facile, abbiamo il dovere di provare ad arrivare in fondo così come lo faremo in Coppa Italia, in campionato poi stiamo cercando di rosicchiare una posizione alla volta"