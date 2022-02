Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla a Dazn prima della partita contro il Torino: "Juric avrà preparato la partita come meglio crede, dobbiamo adattarci in caso ai loro cambi durante la partita. Dobbiamo portare a casa un altro pezzettino per il nostro obiettivo finale ovvero arrivare tra le prime quattro".



SULLA FORMAZIONE - "valuto le partite che ci sono al momento e poi a fine gara vedremo chi rimarrà in piedi e vedremo chi sarà pronto per giocare martedì".



SU BELOTTI - "E' un piacere ritrovarlo, è tanto che non gioca e stasera è una partita molto difficile per noi. A Bergamo abbiamo fatto una bella partita ma a rischio per i troppi complimenti per come abbiamo giocato".