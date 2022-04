Dusan Vlahovic ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri, la sua Juventus ha pareggiato 1-1 col Bologna allo Stadium rischiando la sconfitta fino a pochi minuti prima della fine. Nel post partita, l'allenatore bianconero ha commentato così la gara ai microfoni di Dazn: "Siamo riusciti a pareggiare una partita che si era complicata, per i primi quattro posti dobbiamo fare un passettino alla volta. Ultimamente stiamo prendendo troppi gol e dobbiamo migliorare, ma queste partite a inizio stagione le avremmo perse. Ora non dobbiamo deprimerci, ma sappiamo che la Fiorentina ha un buon calendario e lo scontro di diretto con noi, poi ci sono anche Lazio e Roma. Dietro corrono...".



"Cuadrado l'ho allargato per creare l'uno contro uno, dopo il gol ho messo gente fresca e abbiamo avuto una buona reazione; a mancare è stata la lucidità di portare il pallone vicino all'area. All'inizio andavamo spesso in vantaggio e ci facevamo raggiungere, in questo momento della stagione mancano le forze e dobbiamo sfruttare ogni occasione che ci capita e migliorare la fase difensiva. Bisogna stare più sereni, c'è sempre tempo per vincere le partite e non serve farsi prendere dalla fretta o dal nervosismo".