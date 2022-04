Juventus-Bologna 1-1



Marcatori: st 7' Arnautovic (B), 50' Vlahovic (J).

Assist: st 7' Soriano (B), 50' Morata (J).

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (41' st Kean), De Ligt (14' st Bonucci), Chiellini (29' st Alex Sandro), Pellegrini (14' st Zakaria); Cuadrado, Danilo, Rabiot; Dybala (14' st Bernardeschi), Vlahovic, Morata. A disp. Pinsoglio, Perin, Rugani, Miretti. All. Allegri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano (29' st Kasius, 41' st Dominguez), Schouten, Svanberg (29' st Aebischer), Dijks; Orsolini (41' st Bonifazi), Arnautovic (20' st Barrow). A disp. Molla, Bardi, Binks, Viola, Mbaye, De Silvestri, Vignato. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Arbitro: Sacchi di Macerata.

V.A.R.: Guida di Torre Annunziata.

Espulsi: st 42' Medel (B) per proteste, Soumaoro (B) per fallo da ultimo uomo.

Ammoniti: pt 13' Theate (B), 18' Svanberg (B), 31' Cuadrado (J), 41' Arnautovic (B)