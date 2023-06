"La stagione è finita, sono stanco e non vedo l'ora di andare in vacanza. Io faccio l'allenatore e riprenderò a lavorare il 10 luglio, al resto ci pensa la società. C'è un responsabile dell'area sportiva, che è Calvo e dirà cosa farà". Con queste parole, pronunciate nell'agitato post partita di Udine,che aveva già espresso a chiare lettere nelle conferenze dell'ultimo mese:, continuando a pagargli l'ingaggio da 7 milioni netti a stagione più bonus fino al 30 giugno del 2025. E così, mentre alla Continassa la spaccatura fra il Chief Football Officer Francesco Calvo e Massimiliano Allegri è sempre più evidente,, forte del suo contratto e della mancanza, in attesa dell'avvento di Giuntoli, di un uomo forte in grado di valutarne e decretarne il destino.In attesa di questo eventuale passaggio, ad oggi, nonostante il bagno di sangue finanziario che questa scelta comporterebbe. E questa persona naturalmente r, il proprietario del club che, nel pieno del caos generato dalla scoppio dell'inchiesta Prisma, con tutte le sue conseguenze sportive, aveva investito Allegri del ruolo di uomo-Juve a tutto campo, un allenatore-manager-comunicatore in grado di reggere da solo, per mesi, il peso di una stagione surreale.Nel momento in cui scriviamo,in tempi brevissimi, ma in un'annata come quella che la Juve sta terminandodopo il biennio Pirlo-Sarri con un contratto di quattro anni. Sono passati due anni dall'estate del ritorno di Allegri a Torino, allora applaudito dalla grande maggioranza del tifo bianconero. Due anni che, visti oggi, sembrano due ere geologiche, visto il numero e il tenore degli avvenimenti che si sono succeduti, e che hanno cambiato il volto, la storia recente e il futuro prossimo della Juve.. Per prenderne eventualmente il posto, la lista dei candidati è già pronta, cin in testa l'ex bianconero