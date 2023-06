La quiete dopo la tempesta. Domenica sera Massimilianosi è presentato con una calma apparente davanti alle telecamere dopo la vittoria sul campo dell'Udinese nell'ultima giornata di campionato: "La stagione è finita - ha dichiarato -, sono stanco e non vedo l'ora di andare in vacanza. Io faccio l'allenatore e riprenderò a lavorare il 10 luglio, al resto ci pensa la società.- Prima però, sul finire della partita, lo stesso Allegri non era riuscito a nascondere la propria rabbia, sfogandosi mentre usciva dal campo pochi secondi prima del triplice fischio dell'arbitro.Così i giallorossi hanno sorpassato in classifica la Juventus, settima e relegata in Conference League. Come si legge su Tuttosport e sulla Gazzetta dello Sport,Al tecnico sono state presentate le linee guida del progetto per la prossima stagione: rosa da sfoltire, autofinanziamento sul mercato e altri giovani da lanciare in prima squadra.per sciogliere il nodo legato alla conferma in panchina dell'allenatore, sotto contratto per altri due anni fino a giugno 2025 con uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.