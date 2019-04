La Juve gioca stasera contro l’Ajax una partita fondamentale per la sua stagione e deve farlo con una difesa che non dà garanzie. I motivi? L’infortunio di, innanzitutto. E anche quello di, che poteva essere riproposto nella difesa a tre come capitato in occasione della strepitosa sfida con l’Atletico. Ma pure: nella rosa è stato sostituito dache adesso si è rotto ma non sarebbe stato comunque proponibile come titolare in un evento del genere.

Che Bonucci e Rugani non diano garanzie lo dice per uno il campo, per l’altro Allegri. Spieghiamoci.



