Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Dazn poco prima del match di campionato contro la Fiorentina: "Il tridente? Ne avete parlato voi, perché le chiacchiere da bar sono belle per quelli che non hanno responsabilità, vediamo oggi. Credo che oggi la squadra possa fare bene contro una formazione forte come la Fiorentina. Noi dobbiamo fare un passettino alla volta per cercare di risalire la china e soprattutto riprendere il cammino in casa".



Allegri prosegue: "I giocatori davanti in questo momento stanno bene e quindi magari ho la possibilità di poter giocare con i tre davanti. Oggi magari giochiamo con i due centrocampisti, poi la prossima magari giocheremo con i tre. Ma tutto dipende dalla disponibilità. La squadra deve mantenere un equilibrio perché serve per tutta la partita, ma l'importante è che i ragazzi stiano bene e abbiano l'approccio giusto alla partita".



Infine, sulla formazione della Fiorentina: 'Se mi aspettavo Jovic e Cabral fuori?No, non è che me l'aspettassi, mi aspetto sicuramente una Fiorentina aggressiva, molto brava, la Fiorentina è una squadra che comunque non esce mai dalla partita, rimane sempre dentro la partita e noi dobbiamo fare una gara importante, perché nelle ultime due gare in casa abbiamo fatto solo un punto e quindi oggi deve essere un passo importante per muovere la classifica e poi prepararci bene per l'Europa League".