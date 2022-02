Laesce dall'andata degli ottavi di Champions League con un pareggio, 1-1 contro ilall'Estadio de la Ceramica. Al termine dell'incontro, il tecnico bianconerocommenta a Sky Sport: "Il cappotto lanciato? Non era rabbia o tensione, eravamo attaccati all'uomo e ci siamo staccati e abbiamo preso due imbucate alla fine dove abbiamo rischiato".- "Nasceva da sviluppare ampiezza sugli esterni, abbiamo fatto bene, abbiamo preso gol nel momento dove la partita sembrava scivolare facile. Potevamo fare meglio in 2-3 occasioni, nel superare la lena della loro difesa. Una buona partita e un buon risultato, ci giochiamo la qualificazione al ritorno".- "Dusan è un giocatore molto bravo. Ha debuttato in Champions nel migliore dei modi contro un grande difensore come Albiol".- "C'era un po' più di stanchezza, ma più dopo il pareggio che siamo andati in difficoltà. Fino a quel momento abbiamo spostato il gioco da una parte all'altra e avuto situazioni favorevoli, poi prendi il contraccolpo dal pareggio subito in un momento favorevole".- "Quando? Non è che abbiano fatto cose... Cross alti non ne potevano mettere, l'unica cosa su cui bisognava stare attenti erano queste imbucate. Nel secondo tempo ci siamo un pochino abbassati, c'è stato un momento in cui avevamo preso la partita in mano, poi due o tre palle sciocche perse in mezzo al campo. Ci stanno questi momenti, ma non devi concedere. Abbiamo preso gol che neanche loro pensavano di farlo, eravamo in sei contro nessuno".- "Il gol fuori casa non vale più doppio? Non cambia niente, è come una finale, va giocata per vincere contro una squadra esperta. Avremo tempo, recupereremo qualche giocatore come Dybala e Rugani, Bernardeschi credo che sarà recuperato, Chiellini vediamo. Bene per le scelte, ma quando prendi un gol così con i difensori schierati...".