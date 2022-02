Villarreal-Juventus è la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League dei bianconeri che a partire dalle 21 scenderanno in campo allo Stadio della Ceramica di Vila-Real. Calciomercato.com vi racconta live la Moviola degli episodi più discussi.



LA DESIGNAZIONE - L'arbitro tedesco Daniel Siebert dirige la partita coadiuvato da una squadra interamente tedesca, composta dai connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, mentre il quarto ufficiale sarà Sven Jablonski. I var saranno Bastian Dankert e Harm Osmers, sempre di nazionalità tedesca.



PRIMO TEMPO

1' Tutto regolare sul gol di Vlahovic. L'attaccante controlla di petto in mezzo ai difensori e parte da posizione regolare.

5' Protesta Danjuma per un contatto al limite dell'area con De Ligt. L'arbitro lascia correre.

12' Vlahovic resta a terra dopo un contrasto con Pau Torres ginocchio contro ginocchio. L'arbitro non lo giudica da cartellino e fa bene.

22' Morata entra in area dalla sinistra e cade dopo un contatto con Foyth. L'attaccante spagnolo chiede un rigore, il terzino il giallo per simulazione. La verità sta nel mezzo perché un contatto c'è, ma non tanto da far cadere Morata, che si lascia cadere in netto ritardo.