Massimiliano Allegri analizza il pareggio per 1-1 in casa col Siviglia nella semifinale d'andata in Europa League. L'allenatore della Juventus ha dichiarato dopo la gara: "Siamo partiti bene, giocando una buona partita fino al loro gol. Poi ci siamo disuniti, loro sono una squadra esperta sempre in campo con la testa gista. Siamo stati bravi a non fare ulteriori danni, senza andare sotto 2-0. E' ancora tutto aperto, a Siviglia abbiamo la possibilità di andare in finale".



"C'era un rigore su Rabiot? Noi non ci sentiamo mai penalizzati dalle scelte degli arbitri. Il Var non è intervenuto? Accettiamo tutto. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, altrimenti ci innervosiamo. Domenica giochiamo contro la Cremonese e dobbiamo continuare a vincere per difendere il secondo posto in classifica. Pogba? Se fosse in buone condizioni fisiche, lo farei giocare dall'inizio. Le sue doti non si discutono".