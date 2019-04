Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro l'Ajax nel quarto di finale d'andata di Champions League: "Rugani ha fatto una bella partita, ma io ero sereno. Daniele è uno dei migliori difensori, deve migliroare in fase di impostazione, ma stasera ha preso fiducia, la fase difensiva l'ha fatta in maniera perfetta. Anche Cancelo, in fase difensiva, ha fatto una buona partita".



SULL'AJAX - "L'Ajax è una squadra che porta molti uomini in avanti, palleggia bene. Potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, loro ci pressavano bene sulla seconda palla, noi dovevamo dare più profondità e allungare sui loro centrali".



SUL GOL PRESO - "Il gol? Hanno preso fiducia, noi abbiamo subito un attimo di schock. Abbiamo poi avuto delle buone occasioni".



SU BENTANCUR - "Deve migliorare molto sugli inserimenti, un centrocampista deve farsi trovare pronto. Stasera lo ha fatto abbastanza bene, spesso si trova a metà strada". SU PJANIC - "Nel finale di partita è stato molto utile, in fase difensiva è stato molto bravo. De Jong libero? Solitamente lo spostano a sinistra, poi andava dalla parte opposta a giocare quando lo chiudeva Bernardeschi. E' la fonte del gioco dell'Ajax".



SU MANDZUKIC - "Non abbiamo rinunciato al lancio lungo, dovevamo giocare la palla tra i loro due centrali di centrocampo. Avevano molti diffidati, il loro modo di giocare porta a commettere tanti falli".



SU DOUGLAS COSTA - "Tutti puliti non si gioca al calcio. Furbizie sul campo? Ci sono anche quelle. Douglas Costa, quando è intervenuto de Jong, doveva lasciare la gamba lì".



SU RONALDO ED ESSERE ALLENATORE - "Un allenatore non dura in eterno. 5 anni di Juve, 4 di Milan, non sono pochi. Anche un allenatore si deve gestire se vuole farlo a un certo livello. Ronaldo stasera ha dimostrato di essere di un'altra categoria, ha tempi di gioco di un giocatore diverso".