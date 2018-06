Secondo Il Giornale, Max Allegri ha le idee chiare sul mercato della Juventus. E' totalmente soddisfatto col lavoro fatto finora, ma intanto ha svelato a Marotta il colpo che lo farebbe impazzire: "Allegri impazzirebbe di gioia se Marotta gli portasse in dote Milinkovic-Savic, ma il laziale costa non meno di 120 milioni. Siccome però stiamo parlando di un potenziale fuoriclasse di soli 23 anni, meglio non fare finta di nulla. Pure perché, per esempio, anche Pjanic ha mercato (ci mancherebbe altro) e, se davvero una tra Real Madrid e Barcellona fosse disposta a spendere 60-70 milioni, altri scenari potrebbero aprirsi ".