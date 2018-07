Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro le All Stars della MLS. E la prima domanda è su Gonzalo Higuain, attaccante dei bianconeri in trattativa col Milan: "Higuain? Diciamo che il mercato lo fa sempre la società, ci sentiamo tutti i giorni. Al momento di attaccante non ne ho neanche uno qui in tournée. Quando il 17 finirà il mercato la rosa della Juve sarà competitiva, come sempre. Fino a ora la società ha lavorato bene, aspettiamo di rientrare l'8 e di ritrovarci tutti insieme. Vediamo. Faremo una valutazione del mercato che sarà eccellente, il 17. Anche se non ci penseremo troppo, che il 18 si gioca".