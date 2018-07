João Cancelo parla alla vigilia di Benfica-Juve, secondo match dell'International Champions Cup 2018 per i bianconeri. Ecco i temi affrontati dal terzino portoghese in conferenza stampa:



RUOLO - "In che posizione giocherò? Non importa, lo deciderà il tecnico e io cercherò di fare del mio meglio".



SFIDA AL PASSATO - "Contro il Benfica sarà una partita speciale per me, perché incontrerò il mio passato. Ci stiamo preparando bene per un avversario importante".



ICC - "Mi piace giocare l'International Champions Cup, perché ci si può confrontare con le migliori squadre del mondo e affrontarle durante l'estate ci permette di prepararci al meglio fisicamente e mentalmente per la nuova stagione".



ALLEGRI - "L'allenatore mi ha fatto subito sentire a mio agio. So che dovrò lavorare e guadagnarmi il posto in una rosa di così alto livello, ma so anche che con l'aiuto dei compagni e del mister potrò fare bene".