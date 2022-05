L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato prima della gara col Venezia a Sky:



"Miretti titolare? Il ragazzo deve stare sereno, giocare. Verrà aiutato dagli altri ma non credo che ne avrà neanche bisogno".



PUNTI PERSI - "Ci sono rimpianti, per noi come anche per le altre squadre, ma ora dobbiamo pensare ai punti che servono per la Champions matematica. Il Venezia ha ancora possibilità di salvarsi".



VLAHOVIC - "I gol li ha fatti, sono contento di ciò che sta facendo. Oggi invece chiedo una grande prestazione di squadra".