Un uomo solo al comando, ma non della classifica. L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha la fiducia di John Elkann e un filo diretto con Maurizio Scanavino e inevitabilmente Federico Cherubini un po' più defilato a causa dell'inibizione, ma non tutti nel club bianconero pensano che sia l'uomo giusto per ripartire con un nuovo progetto ancora più incentrato sui giovani.



Dalla sua parte c'è un contratto lungo (fino al 2026) e oneroso (7 milioni di euro netti all'anno più bonus). Francesco Calvo è il punto di riferimento dell'area sportiva, ma non può avere il peso o l'impatto sul gruppo di un ex giocatore come ad esempio Pavel Nedved. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'ultima parola spetterà a John Elkann: il destino di Allegri passa anche dalle coppe.