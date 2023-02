i, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del derby con il, valevole per la 24esima giornata di campionato."Sempre la stracittadina, importante per noi e per loro. Dobbiamo continuare la scalata, abbiamo il Bologna a 3 punti e bisogna cercare di riagguantarlo, provando a continuare sui punti fatti in campionato. Bisogna cercare di incrementare quei 6 punti fatti in campionato. Cammino lungo, la partita è complicata. Loro sono molto aggressivi"."Ha fatto allenamento con la squadra, veniva da 6 giorni in cui aveva fatto niente in 2 giorni e gli altri a parte. Difficilmente partirà dall'inizio. Comunque, ripeto, chi viene da inattività va gestito. Ha giocato due di seguito con la Fiorentina e con il Nantes, l'ha un po' pagata ma sta bene"."Leo sta molto meglio, sono contento. Ha ripreso confidenza col campo, tra La Spezia e la Francia. Ha passato un lungo periodo di inattività. Sta bene, ma momentaneamente sarà con me. Già riaverlo è molto importante. Da qui alla fine abbiamo tante partite, c'è bisogno di lui ed è il capitano della Juventus"."Che si fa, l'elenco dei morti? Mannaggia. Pogba sarà convocato, sta meglio. Se ci sarà bisogno lo metteremo dentro, non ha minutaggio altissimo, ma ha buon minutaggio"."Il Torino è una squadra di Juric, che sono molto specifiche nel giocare. Aggrediscono molto, attaccano molto, danno molta pressione. Diventano partite di grande intensità, siamo stati bravi a calarsi in queste partite, a calarsi nella realtà della partita. Se pensiamo di giocare in punta di piedi, rischiamo di prenderle. La nostra forza dev'essere quella dei piccoli obiettivi. Cercando di raggiungere il Bologna, Torino permettendo"."Dusan sta bene, come - a parte Milik, che rientrerà dopo la sosta, Kaio e Locatelli squalificato - tutti, ora giocando ogni tre giorni bisogna essere tutti pronti. Per quanto riguarda la partita, è sempre sporca, è complicato giocare e l'abbiamo visto con il Milan. Bisogna portare gli episodi dalla nostra parte"."Questa partita ha il valore che deve avere. La classifica, indipendentemente da ciò che succede fuori, bisogna fare i punti per rimanere nelle prime 4. Il -15 non è roba nostra. Ora la squadra ha fatto 47 punti, togliendo i 2 con la Salernitana. Momentaneamente siamo nelle prime 4, domani è difficile da giocare, la squadra, ripeto fino alla noia, in Champions ha fallito, sbagliando la qualificazione ma l'accettiamo perché può succedere. A parte Milik, torna dopo la sosta, e Miretti a disposizione dopo il Torino a Roma, tutti sono arruolabili. A dire che Pogba, 315 giorni dopo l'ultima partita giocata, non convocato ma giocato, può fare il titolare della Juve ce ne passa. Chiesa che è 10 mesi che non gioca, averlo con continuità ci vorrà tempo e pazienza. I giocatori sono esseri umani, non è che la macchina va alla stessa velocità. Bisogna farli crescere di condizione"."Con Paul ho parlato, così come con gli altri. Deve capire che è un pezzo importante di stagione per rimettersi in corsa e carreggiata. Deve avere tutti gli stimoli per fare un buon finale di stagione, per far sì che ci dia una mano"."Leandro finora ha alternato prestazioni buone a meno buone. Ha fatto 15 presenze, un periodo in cui si è fatto male, ha giocato in Coppa Italia e due presenze in Europa League. Importante per noi, come tutti sono giocatori che devono dare una mano, abbiamo obiettivi da raggiungere".