La Juventus si avvicina a João Cancelo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Max Allegri ha insistito molto sul terzino portoghese del Valencia nell'incontro andato in scena ieri con la dirigenza bianconera a Milano. Il tecnico avrebbe confermato a Marotta di vedere Cancelo come “un diamante da sgrezzare, un vero crack offensivo perfettibile dietro".