L'allenatore della, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che domani vedrà i bianconeri affrontare ilAl momento posso solo dire che Kean non credo sia disponibile, ha avuto un fastidio al flessore ieri. Per gli altri dovrò valutare quando li vedo, la partita di giovedì ha portato via molte energie. Abbiamo la rosa in una buona condizione fisica. Oggi valuterò chi far scendere in campo"."Sono due situazioni diverse. Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare. Pogba non è ancora pronto per giocare"."Szczesny? Ci parlerò oggi e se è sereno e tranquillo verrà con noi, se no gli darò una giornata di riposo. Da quando è arrivato alla Juventus ha fatto miglioramenti importanti. È fra i portieri più bravi che ci siano per affidabilità e presenza all'interno della partita".- "Bremer ha un po' di mal di gola, abbiamo fatto tante partite e vediamo come sta. Se no ci sono Rugani e Bonucci, anche Leo è rientrato in gruppo"È un giocatore del Sassuolo e dare sempre giudizi su altri giocatori non è bello. Ricordo che andai a vederlo col Monza e mi colpì quel ragazzotto che correva ovunque sul campo"."Non cambia il fatto che sono in una buona condizione, tecnica e fisica. Noi dobbiamo cercare di tornare alla vittoria perché a Roma abbiamo perso. Abbiamo un periodo di 15 giorni molto importanti con in mezzo due impegni di coppa"."Sarà una gara tosta. Abbiamo comunque l'Atalanta a 4 punti sulla classifica che viene scritta, ma considerando i 15 punti la Lazio ieri ci ha superato nella classifica di campo e dobbiamo vincere per ripassarli. Mancano 9 partite, 27 punti a disposizione e vogliamo migliorare anche la classifica dell'anno scorso"."Iniziamo da Sassuolo e poi penseremo allo Sporting. Non posso pensare più in la. Vogliamo riempire maggio di partite che vorrebbe dire finale di Coppa e semifinali di Europa League"."Rispetto e ascolto l'opinione di tutti. Già faccio fatica a vedere le mie squadre, figuriamoci le altre. Io faccio fatica con le mie, non riesco a dare consigli su come far giocare le altre squadre. Ci sono poi allenatori più bravi che ci riescono..."."Domani vediamo se Berardi c'è o non c'è. De Sciglio difficilmente sarà a disposizione dato che ieri ha fatto allenamento e non se la sentiva bene. Ci sono ragazzi dell'Under23 che possono prenderne il posto"."Le parole di Mancini? Devo dire che io parlo poco ed è uno dei pochi pregi che ho. Mancini è l'allenatore della Nazionale e credo che stia facendo un buon lavoro, poi non so quanti italiani giochino o no in Serie A"."Vlahovic ha giocato mezz'ora ed è in una buona condizione. Domani sarà della partita. Di Maria devo vedere come sta oggi. Chiesa ha fatto 90 minuti molto buoni, ma non si deve accontentare. Ha margini di miglioramenti molto ampi e ha qualità difficili da trovare. Milik sta meglio ed è affidabile""Ieri ha fatto 20 minuti molto intensi a fine allenamento. Oggi vedremo come sta. Può solo migliorare. Credo che sarà in crescendo da qui a fine campionato"