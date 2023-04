L'amicizia tra due allenatori che non ti aspetti. Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha inviato un video ad Antenna Sud dove si complimentava con il collega Eziolino Capuano per la salvezza anticipata conquistata sulla panchina del Taranto: “Ciao Eziolino, complimenti per quello che hai fatto a Taranto, sei un grande”, queste le parole dell'ex Milan.