Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida con la Lazio: "Affrontiamo una Lazio forte, che ha subito un solo gol in trasferta, sarà complicato ma noi faremo il massimo. Tutti sanno dell'importanza della partita, fortunatamente sia Di Maria che Paredes hanno recuperato più minutaggio, in panchina c'è anche Chiesa. Abbiamo dei cambi importanti. Dobbiamo fare comunque bene i primi 70', poi la sosta ci farà bene perché recupereremo alcuni giocatori per quando torneremo ad allenarci. Kean? Hanno fatto bene e la Lazio difende molto alta, quindi Kean con l'attacco alla profondità può metterli in difficoltà".