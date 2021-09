Prima di Juventus-Milan, Massimiliano Allegri è intervenuto a Dazn: "Alti per prendere il Milan? Noi dobbiamo fare una partita importante dal punto di vista tecnico, giochiamo contro un Milan che è in ottima condizione da un anno e mezzo e fa risultati importanti. Noi non abbiamo neanche una vittoria in campionato, speriamo oggi arrivi la prima. Perché Chiellini e non De Ligt? Mi serviva un mancino da quella parte. Mercoledì giocheranno altri giocatori, quando ci sono questi periodi che si gioca ogni tre giorni ci sono un po' di rotazioni. La vittoria di Malmo ci ha dato un po' di morale. L'undici del Milan con Tomori terzino? L'ho indovinata, spero di aver indovinato la mia che è la cosa più importante (ride, ndr)".