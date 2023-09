Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dei bianconeri sul campo dell'Atalanta.



LA PARTITA - "Di solito le partite con l'Atalanta sono tutte combattute. E' in un buon momento di forma, non ha ancora perso in casa. Bisogna affrontare la partita nel migliore dei modi, tenendo un buon ritmo".



LA CLASSIFICA - "Adesso è poco importante, ma rimanere tra le prime 4 ti fa crescere in autostima e lavoreresti più sereno e tranquillo. L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro, la squadra sta crescendo, anche fisicamente. I vari Rabiot, Weah, stanno cambiando anche fisicamente a livello di motore. Sono contento. Favorita? Parlare di queste cose non serve a niente. Non è un'equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorita. Lo dimostrano i numeri delle ultime annate".