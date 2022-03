Ecco l'analisi di, tecnico della Juventus, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sullo Spezia:"Abbiamo fatto un buon primo tempo, dovevamo chiuderlo con due gol di vantaggio. Sono partite intense, avevamo tanti giocatori fuori. Questa squadra ha bisogno di soffrire per crescere, ai ragazzi non posso dire nulla perché abbiamo vinto e ci siamo portati a 53. Ora ci riposiamo, poi la Samp e il Villarreal. Sabato saremo gli stessi con Bernardeschi squalificato in meno. Non ho mai visto una squadra vincere tutte le partite cosiddette facili. E' normale soffrire, ma in quei momenti l'importante è non mollare di un centimetro. Rugani ha giocato bene pur non essendo sul suo lato preferito, alla fine eravamo anche un po' stanchi"."Ultimamente l'abbiamo utilizzata un po' più spesso, specie dopo il rientro di Danilo che anche oggi ha fatto una grande partita. Spero di recuperare presto Bonucci e Chiellini, perché servono energie fisiche e mentali. A centrocampo poi siamo cortissimi, aspetto Zakaria perché McKennie non lo recuperiamo fino alla prossima stagione"."Devono imparare a conoscersi meglio ma hanno giocato bene, si cercano fin troppo perché vogliono far segnare l'altro. Vlahovic non deve giocare solo il corpo a corpo, può muoversi molto di più"."Con lui e Locatelli palleggiamo di più, Nel secondo tempo ha perso un po' di lucidità ma non potevo davvero chiedere di più"."Sono dispiaciuto perché l'altro ieri si è fermato, con la Samp sarà difficile, spero di averlo con il Villarreal. Sul futuro non so nulla, ma è un giocatore importante".