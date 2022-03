Alvaro Morata, che con il suo gol ha deciso Juventus-Spezia, ha parlato a Dazn:



'L'avevo detto che sarebbe stata una partita sofferta, ma questi tre punti valgono oro per noi. Abbiamo fatto un grande primo tempo, un po' peggio il secondo ma abbiamo vinto. Ieri è stato il compleanno di mia moglie, il gol è per lei, e poi sono andato ad abbracciare Perin perché glielo avevo promesso. Abbiamo sofferto tutti insieme, dobbiamo continuare a lavorare per essere una squadra completa. Se pensiamo a quello che può essere, non arriviamo da nessuna parte'.