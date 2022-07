Massimiliano Allegri esce allo scoperto e parla di obbligo scudetto. L'allenatore della Juventus ha dichiarato in conferenza stampa alla viglia dell'amichevole con i messicani del Chivas Guadalajara all'Allegiant Stadium di Las Vegas: "Come sempre partiamo per centrare tutti gli obiettivi. Abbiamo nuovi innesti importanti: Bremer, Di Maria, Pogba, Gatti. La società ha lavorato molto bene sul mercato, adesso tocca a noi. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto, soprattutto dopo una stagione in cui non abbiamo vinto nemmeno un trofeo".



MCKENNIE - "Il calcio negli Stati Uniti è cresciuto molto, eventi come quello che stiamo vivendo aiutano il movimento. Noi abbiamo un giocatore statunitense, McKennie: un ottimo elemento, forse il più forte che gioca in Europa, e anche la sua presenza in un club come il nostro è importante".



TOURNEE NEGLI USA - "Ci aspetta la prima partita, abbiamo lavorato bene per dieci giorni e sono curioso di vedere come ci comporteremo in campo. Sarà un buon test, i nostri avversari sono di grande valore: sappiamo che il Chivas è una squadra molto organizzata tatticamente, quindi per noi si tratta di un match rilevante, anche perché fra meno di un mese inizia la stagione. Lo stadio è meraviglioso, sarà bello allenarsi e giocarci".