L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio della partita con la Fiorentina: "Non siamo scarichi, ma la stagione si è conclusa. Però giocare qui è bello, troviamo un ambiente caldo, la Fiorentina può ancora andare in Europa. Cercheremo di fare risultato, fare brutte figure non va bene. Un bilancio dell’annata? Il lavoro è stato buono. Non abbiamo centrato lo scudetto ma sapevamo non fosse facile; abbiamo perso una finale di Coppa Italia, abbiamo fatto una buona Champions. E' fisiologicamente umano che un anno puoi non vincere: dispiace ma l'obiettivo minimo è la Champions. Sul mercato, adesso tutti dicono 'arriva uno o l'altro': avremo il tempo per sistemare la squadra".



Sulla formazione di oggi: "Morata è in panchina ma è indisponibile. Vlahovic non stava benissimo, Cuadrado idem. Con De Sciglio fuori, De Ligt fa il terzino".