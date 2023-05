Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha analizzato così a Sky Sport la sconfitta contro il Siviglia che ha eliminato i bianconeri dall’Europa League.



MOMENTI CHIAVE - "In queste partite i dettagli fanno la differenza, fare gol e prenderne è un attimo. Ci sono ragazzi con poca esperienza, è stata una partita maschia con tanti contrasti ma potevamo fare gol prima del 2-1, abbiamo sbagliato qualcosa... La partita è stata equilibrata".



STAGIONE SENZA TROFEI - "Quando arrivi in fondo... Come noi ci sono tante altre squadre, è stata un'annata difficile e nessuno nasce imparato. Ora recuperiamo le energie, in campionato dobbiamo arrivare secondi".



MANCANZE - "Loro avevano difensori che soffrono la profondità, Iling ha tecnica e salta bene l'uomo, mi serviva. Dispiace non essere andati in finale, lo meritavamo in un'annata del genere. Stasera i ragazzi non potevano fare di più, hanno fatto una bella partita, non c'è da rimproverare niente. L'anno prossimo questi ragazzi avranno più partite internazionali".



ENERGIE - "Bisogna finire secondi per migliorare la classifica. Chi non ha giocato oggi sarà pronto, gli altri avranno ancora più voglia".