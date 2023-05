battuta ai supplementari dal Siviglia, dopo essere andata persino in vantaggio. Per 6 minuti in finale: dal gol di Vlahovic all’errore di Chiesa, che genera il pareggio dell’ex milanista Suso.voleva e aveva preparato nei dettagli: difesa bassa, a 5, con ordine e senza vergogna, e poi contropiede, contro un avversario sempre a testa bassa, sempre all’assalto. Fino al timbro di un altro ex, il romanista Lamela, che in apertura di supplementari chiude di fatto una partita quanto mai carica di emozioni,E poi il palo di Kean, il gol annullato a Rabiot per fuorigioco di un nulla di Locatelli, almeno due grandi parate di Bono e altrettanti tiri fuori di un alito. Male, anzi malissimo anche Cuadrado, che a fine pt commette probabilmente anche un fallo da rigore su Torres: l’arbitro non fischia,loro attaccano, la Juve li infila, loro ribattono. Tre palle gol per Allegri, l’azione, altrettante e immediate per Mendilibar, la reazione.E così anche nella ripresa, finché Allegri cala i primi due assi che aveva tenuto in panchina, fuori Kean e Di Maria (furibondo) dentro Vlahovic e Chiesa. Il serbo al primo pallone schioda lo 0-0 di partenza, comincia qui la grande illusione, che svanisce dopo appunto 6 minuti (il sinistro di Suso è pazzesco, rari colpi che aveva già in Italia) e diventa beffa in avvio dei supplementari, conquistati con le parate di Szczesny quando l’assalto andaluso è senza quartiere, ogni zolla è campo di battaglia.basterebbe per cambiare il corso della storia, ma la generosità dell’attacco non si coniuga con la lucidità degli attaccanti. Il Siviglia ci rimette l’ottimo Acuna, espulso e quindi assente contro la Roma, ma riesce a contenere la Juventus, con un po’ d’ansia ma mai vera paura.Fuori anche dall’ultimo traguardo di stagione, importante perché valeva un posto in Europa a prescindere da quello che decideranno i tribunali sportivi italiani.Mai stata in corsa per lo scudetto, anche se poi la zoppia altrui l’ha riportata sul podio. Eliminata in Coppa Italia dall’Inter.@GianniVisnadi