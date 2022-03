Serviva una scossa per riscattarsi dopo il ko con il Villarreal, e scossa è arrivata. Il 2-0 della Juve alla Salernitana aiuterà i bianconeri ha mettere alle spalle l’eliminazione in Champions, come ha spiegato anche l’allenatore Massimiliano Allegri: “Nessuno si aspettava quella sconfitta, ci è rimasta addosso - ha raccontato Allegri a Dazn dopo la vittoria con la Salernitana - Siamo stati bravi ad aggredire i nostri avversari, nella ripresa eravamo più stanchi ma l’importante era vincere e allungare da chi insegue. E ora siamo a -4 dal secondo posto”.



DYBALA - “Non so se sarà o meno un giocatore della Juve, io sono in linea con la società; parliamo spesso, anch’io faccio parte dell’azienda. Non c’è solo Paulo in scadenza, ma anche Bernardeschi, De Sciglio, Perin e Cuadrado. Io voglio fare bene in questa parte finale. Io posso fare valutazioni, poi però ci sono i contratti, le volontà dei giocatori e tante altre variabili".