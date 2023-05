Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan:



"Dopo la partita ho pensato ai ragazzi, hanno fatto una stagione importante da chiudere bene a Udine. Non l'auguro a nessuno, davvero. Abbiamo fatto quello che potevamo fare, l'annata anomala è sotto gli occhi di tutti. Se ci criticano perché siamo fuori, dobbiamo accettare ma non accettiamo, abbiamo fatto 69 punti quando chiunque ne avrebbe fatti 50 e saremmo ancora dentro la Champions. La stagione è finita a Siviglia per quelle che sono le energie mentali. Giroud ha fatto un gol straordinario, ma non ha senso parlarne".



PROSPETTIVE - "Prima stacchiamo e meglio è, poi con calma e lucidità faremo delle scelte e ripartiremo salvando ciò che di buono è stato fatto in stagione. Spero che ci dicano prima del 20 agosto se ci saranno altri punti di penalizzazione e non ci lascino un'altra annata ad essere impallinati da tutte le parti".



AL TIMONE - "Credo sia stato fatto un buon lavoro, abbiamo lanciato 5 giovani. Purtroppo non siamo in Champions ma questo non è colpa nostra. Se avessi voluto vincere, sarei andato da altre parti. Ci sono delle squadre che sono state sei anni senza entrare nelle prime quattro, la nostra stagione è semifinale di Europa League, terzo posto sul campo e semifinale di Coppa Italia. Il calcio dà e toglie, quest'anno ci ha tolto molto e grazie a questo ci sono squadre che sono entrate in Champions".