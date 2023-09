Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo:



"Abbiamo fatto una partita leggera di testa, bisogna imparare. Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi dopo questa partita diciamo farfallina. Si era messa bene, avevamo avuto situazioni facili ma abbiamo preso gol e ci siamo inteccheriti. Piedi per terra? Conosco la mia squadra, sono ragazzi meravigliosi che ci danno dentro, ma a volte ci succedono queste cose, c'erano dei segnali ieri e l'altro ieri".



ATTEGGIAMENTO - "Non abbiamo la capacità di switchare all'interno della partita, bisogna giocare di continuità. Oggi la sensazione era che potessimo andare in affanno ogni volta che loro arrivavano in avanti".



VLAHOVIC - "Ha avuto un paio di giorni in cui non è stato benissimo, la partita non è stata bella in generale, non solo per lui che ha avuto qualche occasione non sfruttata. Loro li hanno fatti, noi li abbiamo sbagliati".