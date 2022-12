Così Maxai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto della situazione dopo l'amichevole con lo Standard Liegi quando mancano ormai 4 giorni al ritorno in campionato. Prima però un pensiero su Pelé: "Un giocatore unico, io l’ho visto solo nei filmati, ma oltre che come calciatore anche come persona va ricordato come esempio per i più giovani. Dopo sono arrivati i vari Maradona, Messi, ma lui credo che sia stato il più bravo”.- “Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica, c’erano molti giocatori alla prima amichevole. Siamo andati ad andamento lento, loro ci pressavano, poi abbiamo commesso un errore sul gol. I ragazzi hanno fatto bene, nel complesso è stato un buon allenamento. Il gol ci è servito per darci una svegliata in vista di Cremona,”.- “Sta bene, può essere disponibile per Cremona, vediamo. Ha fatto un buon allenamento con la squadra, oggi ha fatto differenziato ma le condizioni sono buone.oggi ha fatto il primo allenamento correndo un po', positività sul suo recupero anche se non per Cremona.non ha fastidio al ginocchio quindi restiamo positivi.ha corso e il ginocchio sta rispondendo bene.è ancora fermo ai box,dovrebbe recuperare ma anche lui non credo per Cremona. Abbiamo la possibilità di averli tutti nel giro di dieci giorni, comunque i ragazzi aggregati sono tutti bravi”."A Cremona dobbiamo fare partita seria.un po' di soluzioni le abbiamo""Szczesny ha avuto un problema al collo, ma prima del gol subito. Vedremo, se sta bene gioca lui altrimenti c'è Perin".- ". Poi il bene va trasformato in meglio. Senza risultati il resto è tutto chiacchiare.soprattuto nella seconda parte di stagione.e".- "Non mi ricordo nemmeno com'è stato con tutti quegli alti e bassi. Il 2022 è stato un ottimo anno fino alla sfida con l'Inter in campionato, poi abbiamo perso la finale di Coppa Italia.. Un passettino alla volta. La cosa positiva di questa seconda parte di 2022, è che con l'infortunio di Pogba e di altri grandi giocatori che aspettavamo e non abbiamo avuto, ci sono stati tanti giovani bravi che ci hanno aiutato e sono dei valori aggiunti. Ne abbiamo 6-7, alcuni anche fuori come Rovella, Ranocchia o De Winter. In tutte le situazioni bisogna individuare le opportunità, la Juventus lanciando i giovani c'è riuscita".