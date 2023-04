È una questione di percezione, d'altronde solo in questi ultimi mesi è capitato letteralmente di tutto alla Juve.Quella che mancava pubblicamente, quella che serviva proprio in questi giorni tormentati e particolarmente carichi di tensionecon toni pacati e con il sorriso, elementi che accompagnato il suo stile comunicativo e che fanno parte anche del nuovo-vecchio stile Juve ritrovato dal nuovo corso bianconero: “Dire che confermiamo Allegri significherebbe dire un'ovvietà, questo è il nostro pensiero. Allegri è tornato per un progetto di quattro anni, non siamo nemmeno alla metà. Non è in discussione. Stiamo pianificando il futuro, lo stiamo facendo con Cherubini e con Allegri, il nostro è un blocco granitico che lavora sul futuro. Il ds? Non è scontato che arrivi qualcuno, se dovesse arrivare dovrà integrarsi in un sistema di lavoro. Più dei nomi, c'è la Juventus con la sua solidità e la sua storia, che non dipende da una persona”.Ma anche nel momento del -15, lo stesso Allegri ha sempre sottolineato l'importanza della qualificazione in Champions “sul campo”. E così è ancora oggi. Per mille motivi. Uno riguarda direttamente anche Allegri e il suo futuro, perché quando è stato confermato dopo la falsissima partenza (con percorso fallimentare in Champions) ed è stato pure nominato ministro unico dello sport dopo la rivoluzione di novembre, è stato anche stretto un patto:Confermare Allegri sarebbe ribadire un'ovvietà: Calvo ha ragione e in casa Juve è effettivamente così, non solo perché la scadenza del contratto dice 30 giugno 2025.