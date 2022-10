E' arrivato il comunicato della Juventus sulle condizioni di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, uscito al 51' del derby della Mole, sarà costretto a restare lontano dai campi di gioco 20 giorni. Salterà Empoli e Lecce in campionato più Benfica e Paris Saint-Germain in Champions League. In dubbio la sua presenza contro l'Inter, in programma il 6 novembre: "Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero".