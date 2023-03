La Juve ripartirà dalla difesa a tre anche la prossima stagione? Possibile, molto. Almeno in questa fase. Con un pacchetto di centrali che va consolidato secondo l'idea di Max Allegri: fiducia a Danilo e Alex Sandro con Gleison Bremer, il futuro di Leonardo Bonucci dipende solo da lui, Federico Gatti e Daniele Rugani possono restare come alternative. Ma un rinforzo Allegri lo vuole e l'avrebbe già individuato in casa: pur studiando da vicino i progressi di Koni de Winter, in assenza di cessioni potrebbe bastare la promozione di Dean Huijsen che pure continuerebbe a giocare in Next Gen.