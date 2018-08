Massimiliano Allegri pensa al ritorno alla difesa a tre: il modulo che ha reso grande la Juve durante l'era Conte non sarà utilizzato in ogni partita ma è un'opzione che il tecnico bianconero potrebbe utilizzare in alcuni incontri della prossima stagione. Nel caso in cui il tecnico bianconero decidesse di rispolverare il tridente difensivo con Bonucci, Chiellini e Benatia (o Barzagli) il centrocampo sarebbe composto da (da destra a sinistra) Cancelo, Khedira (o Can), Pjanic, Matuidi e Alex Sandro con Ronaldo e Dybala in attacco. Resterebbero fuori due top come Cuadrado e Douglas Costa ma il tecnico bianconero ha già dimostrato di essere bravo, bravissimo a mischiare le carte a gara in corso.