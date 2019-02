"Nel caso in cui si tornasse a giocare a tre, Cancelo può giocare davanti come Cuadrado, partite o spezzoni. Cancelo è cresciuto molto e deve crescere ancora in termini di disciplina in fase difensiva. Ma è un giocatore straordinario, quando ha la palla tra i piedi". Massimiliano Allegri ha parlato così dei possibili cambi di formazione in vista delle prossime partite. Col Sassuolo potrebbe tornare a giocare De Sciglio dal primo minuto: "Magari assieme a Caceres, Rugani e Alex Sandro. Cancelo può essere un buon cambio", ha concluso il tecnico bianconero.