La Juventus è tornata immediatamente in campo il giorno dopo la vittoria contro il Maccabi Haifa che ha riaperto il discorso qualificazione in Champions League. Come recita il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, "la squadra si è ritrovato al JTC al mattino. Scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium contro gli israeliani, esercitazioni per la fase offensiva con combinazioni d'attacco e partita per il resto del gruppo. Domani è già vigilia: alle 12:00 Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all’Allianz Stadium, a seguire allenamento e partenza per Milano".



Sempre in mattinata, lo staff medico della Juventus ha sottoposto Mattia De Sciglio agli esami di rito dopo il problema fisico accusato nella partita di ieri e questo è stato il responso: "Gli approfondimenti diagnostici a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto ad un nuovo controllo per definire con esattezza la prognosi".