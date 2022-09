Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto a Prime Video prima della sfida di Champions League con il Benfica: "Stasera sarà bella, una serata di sport, di Champions, va giocata al meglio sperando di fare risultato, che è l'unica cosa che conta".



LA PARTITA - "Giocare contro i portoghesi è sempre difficile, sono molto furbi, cercano di addormentarla, Dobbiamo fare una buona fase offensiva ma anche a metà campo, nelle ultime due partite non lo siamo stati".



RABBIA - "Bisogna trasformarla perché è un dato di fatto che è successo ma è il bello del calcio perché in un attimo da una serata entusiasmante, da una soddisfazione di aver ribaltato la situazione abbiamo avuto una delusione".



BENFICA - "Siamo caduti negli ottavi e nei quarti. Speriamo stasera di far meglio. E' una partita importante ma non decisiva. Perdendo comprometti tanto, vincendo non hai passato il turno. Devi fare 10 punti".



RUI COSTA - "Ci siamo divertiti a parlare tecnicamente dei giocatori. Ma è una cosa che rimane fra me e lui".