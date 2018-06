Due nomi per sostituire Gigi Buffon. A Torino, la prossima stagione, ci saranno sia Szczesny che Perin. Una scelta discussa quella dell'ex portiere del Genoa che però secondo Massimiliano Allegri, avrà le sue chance per mettersi in mostra: "La Juve ha fatto un ottimo acquisto con Perin, perché è un ottimo portiere e siamo stati bravi; ma ho già deciso il titolare, sarà Szczesny. Mattia comunque giocherà tanto, le sue 10/15 partite alla Juve le farà", ha dichiarato il tecnico bianconero.