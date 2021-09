IL TABELLINO

A me piace di più la vostra porta. Messaggio firmato da, il primo protagonista, insieme a, della vittoria dellasui campioni d’Europa del. Senza Morata, senza Dybala, con tanta,un calcio fatto di intelligenza, applicazione, attenzione, concentrazione e mai di rinuncia.Ma queste sono le partite in cui Allegri non sbaglia. Le capisce prima di tutti e le gioca come nessun altro.sempre in contropiede, e nello specchio della porta ha tirato una sola volta, quanto la Juve. Quelli che del calcio amano solo il palleggio stavolta sono rimasti delusi. In difficoltà in Serie A, in testa a punteggio pieno in Champions, nel girone dei campioni d’Europa, questa è la Juve di oggi: la bellezza del calcio sta tutta nel suo mistero.- A chi aveva dei dubbi sul tipo di partita che si sarebbe giocata a Torino sono bastati pochi minuti a chiarire le idee:L’immagine più nitida di questa impostazione era data, nel primo tempo, dallaPartito, nelle intenzioni, come ala destra, conal centro ea sinistra, dopo una decina di minuti, spinto dal suo ex compagno viola Marcos Alonso (erano insieme nella prima Fiorentina di Montella), è sceso sulla linea a quattro di centrocampo, e dopo altri minuti, diciamo in tutto una ventina, è diventato. Cuadrado aveva comunque il compito (e le energie) per sganciarsi, mentre Alex Sandro dall’altra parte non si è mai mosso per tutto il primo tempo.: 73 per cento di possesso palla, 406 passaggi a 153, 92 per cento di passaggi riusciti rispetto al 79 per cento della Juventus, un recupero palla rapido nella metà campo bianconera, un’aggressività che si mostrava anche con diversi falli (tre di Zyech nel primo quarto d’ora).La Juve si difendeva con tanti uomini, ma sempre con ordine, con intelligenza, senza alcun affanno. Al Chelsea, guidato con i tempi e i modi giusti dalla coppia Jorginho-Kovacic,, Havertz non ha mai mostrato la sua tecnica e da Zyech zero spunti. Nella parte finale dell’azione, i blues rallentavano davanti al muro bianconero. Cercavano gli spazi che gli juventini nascondevano.Anche nel primo tempo,concluso con un diagonale uscito di poco. Allegri aveva pensato alla coppia (anche questa ex viola...) Chiesa-Bernardeschi in attacco, con Kean in panchina., preso per sostituire Ronaldo. Chiesa ha fatto la prima punta, servivano i suoi strappi per creare qualche problema a Thiago Silva e compagni, e per questo è stato l’unico escluso dalla fase difensiva, che invece toccava anche a Bernardeschi schierato come trequartista., tutt’e due dovevano lavorare a protezione della difesa.Il primo cambio (opportuno) è stato di Tuchel che ha tolto l’ammonito Marcos Alonso per far entrare Chillwell. Macon la firma dei due Federico, Bernardeschi e Chiesa. Lancio da dietro di Bonucci, colpo di testa di Rabiot, controllo di petto di Bernardeschi con cui ha messo fuori causa Jorginho e Thiago Silva, tocco di esterno sullo scatto del secondo che, bruciando Rüdiger sullo spunto, di sinistro ha scaraventato al volo la palla sotto la traversa.La Juve ha ripreso a difendersi, ma impedendo ai londinesi di creare occasioni da gol. Da Lukaku, intanto, arrivavano segni di insofferenza e nervosismo: ha ricevuto il primo pallone decente dopo più di 80 minuti e l’ha messo fuori. Era anche l’unica vera occasione del Chelsea.ha provato con tre cambi tutti insieme, fuori Jorginho, Zyech e Azpilicueta, dentro Chalobah, Hudson-Odoi e Loftus-Cheek.e sarebbe servito a dare ordine al caotico assalto finale. Assalto che la Juve ha retto bene e con un altro micidiale contropiede ha avuto la palla buona per chiudere la partita: Rabiot, Cuadrado, Bernardeschi, tocco finale troppo alto. Allegri ha messo dentro anche Chiellini e ha chiuso col 5-4-1, con Danilo, Bonucci, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro dietro, Cuadrado, McKennie, Locatelli e Kulusevski a centrocampo, Kean in attacco.: st 1' Chiesa.st 1' Bernardeschi.Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (37' st Chiellini), Locatelli, Rabiot (32' st McKennie); Cuadrado, Bernardeschi (19' st Kulusevski), Chiesa (32' st Kean). A disp. Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani. All. Allegri.Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (17' st Chalobah), Kovacic, Jorginho (17' st Loftus-Cheek), Alonso (1' st Chilwell); Havertz, Ziyech (17' st Hudson-Odoi); Lukaku. A disp. Kepa, Bettinelli, Werner, Saul, Sarr. All. Tuchel.: Manzano (Spa).Martinez (Spa).: pt 18' Alonso (C); st 16' Ziyech (C), 19' Rudiger (C), 44' Cuadrado (J).