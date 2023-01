, ovvero assistere adnel suo ultimo giorno di reggenza. A Madamain una sola partita, e questo la dice lunga sullo stato di salute attuale della squadra, che in tanti addetti ai lavori davano per guarita (sottoscritto compreso) dopo le ultime 8 vittorie consecutive antecedenti al tonfo di venerdì scorso., come quelli che solo a Napoli riescono a confezionare e sparare. Talmente forte da restarne storditi. Un tonfo che chiude appunto in modo mesto, considerandolo l’unico in grado di riportare a vincere ladopo l’anno di transizione con Pirlo, altra scommessa sbagliata del Presidente. Non solo: secondo Andrea, Allegri sarebbe stato anche capace di valorizzare e rivalutare la rosa a disposizione, ritenuta di altissimo valore nonostante i magri risultati. E per “magri” si intendono gli unici due trofei (Coppa Italia & Supercoppa) vinti nella stagione di Pirlo. Chincaglieria certo, ma sempre meglio dello zero cosmico incassato lo scorso anno proprio dal Max . Con la possibilità di bissarlo pure al termine di quella in corso, considerando le premesse.E che i dubbi sulle capacità taumaturgiche di Allegri persistono. Il filotto delle 8 vittorie, spesso risicate anche contro squadre di medio-basso livello, è stato bugiardo: la squadra non è guarita, è la stessa dello scorso autunno, ovvero priva di idee e caratterialmente fragile. Pensavamo che l’allenatore avesse lavorato su gambe, testa e schemi e finalmente trovato una quadra. Non è così.. Spalletti avrà pure vinto meno di Allegri ma ha tutti i requisiti per vincere adesso, in campionato e forse pure in Champions. Mettendo in campo il coraggio e non quell’opportunismo tattico spesso sinonimo di paura, e spacciato invece per sagacia.nella formazione iniziale per la solita diffidenza dell’allenatore, convinto che partite del genere le possano giocare solo giocatori esperti. Che gliel’hanno fatta perdere lo stesso, e non perché sono diventati dei brocchi ma perché non puoi imporgli di giocare per forza come non sono capaci.. Cuadrado docet, lui che era esplosivo come pochi nell’uno contro uno quando faceva l’ala ed ora non riesce a scartare nemmeno un birillo.A Napoli la squadra ha avuto la classica crisi di rigetto ed ha preso l’imbarcata.