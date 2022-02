Due partite e due vittorie, poi il riposo nella sfida più importante. Scelta tecnica, ma anche fisica perché dietro all'eslusione dinella sfida controc'è molto di più. Il rinforzo tanto richiesto daper rinforzare il proprio centrocampo e affiancaree dare maggiore equilibrio all'intero reparto tornerà dal 1' in vista del prossimo incontro di campionato, un'altra sfida sentitissima e fondamentale, il derby della Mole contro il Torino.Allegri in conferenza ha glissato spostando l'attenzione più sullo status fisico di Weston McKennie, davvero mai stato così in forma, piuttosto che certificare il calo atletico dello svizzero.(anche a causa del covid) e gli 83 minuti disputati contro il Verona e i successivi 61 contro il Sassuolo. Ma con 7 giorni in più di allenamento alle spalle la titolarità nel derby non dovrebbe essere più in discussione.- Si perché a differenza di McKennie,. Basti osservare l'heatmap della gara contro il Verona (con Tudor che pratica un calcio molto simile a quello di Juric) per capire quanto Zakaria sia perfetto, quasi scolastico nell'occupare il campo in quel ruolo, mentre l'americano ha spesso e volentieri la tendenza ad accentrarsi.. Il gol col Verona è solo il coronamento dell'esordio perfetto, ma l'importanza che ha e avrà Zakaria in questa Juve è tutto fuorché nel rendimento sottoporta.