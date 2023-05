Massimiliano, alla vigilia di, ha parlato così in conferenza stampa. Ecco le sue parole.- ". L'atteggiamento della squadra è stato diverso rispetto a Milano, abbiamo tenuto e creato molto, ma sbagliato molto nella fase conclusiva. Domani sarà diversa, la seconda in tre giorni. Il Lecce ha un obiettivo importante, bisogna essere bravi, concentrati, rispettosi".- "Va fatto a fine anno.davanti, che sono quelli di uno dei primi quattro posti e l'Europa League. Poi vedremo.. E' stata un'annata dove abbiamo avuto vicissitudini fuori e dentro al campo, bisogna essere bravi a finire al meglio, dev'essere uno stimolo per tutti noi".- "In questo momento gli obiettivi personali devono essere messi da parte. Si può far bene o male, ma se non riusciamo a raggiungere gli obiettivi siamo tutti responsabili.- "La gestione delle forze? Il calcio è bello perché varia da una partita all'altra. Mercoledì dopo Milano si parlava di stanchezza, robe... solite robe che si dicono quando perde.Abbiamo qualche punticino di vantaggio, ma abbiamo due scontri diretti, un mini campionato dove partiamo a due punti dalla Lazio".- "Forse non sarà ai livelli di qualche mese fa, ma Adrien anche l'altro giorno a Bologna ha fatto una partita importante., è passato il dolore alla caviglia eE' straordinario, ci aspettiamo tanto, come da tutti. Ognuno con le sue caratteristiche. Di Maria è un giocatore che può fare la differenza all'interno della partita".- "Migliorare su tutto, come ogni giocatore. Fagioli è cresciuto tanto, ha fatto partite importanti, ha avuto un momento di flessione e ora è tornato un giocatore forte soprattutto come prestazione. A Bologna l'ho tolto perché c'era bisogno di caratteristiche diverse, ma ha fatto una buona partita".- "L'ho detto prima. Si spiega come febbraio e marzo con tante vittorie. Ci sono questi momenti. Fino alla scorsa settimana eravamo in tutte le competizioni, dentro a lottare per tutti gli obiettivi. La stagione stava andando bene. Per andare bene qui vuol dire vincere, ma non vince sempre il solito,- "sta bene, aveva bisogno di recuperare, ha giocato tante partite. Anche per lui è il primo anno a giocare ogni tre giorni, le pressioni... Non era semplice, aveva bisogno di riposo e domani rientra in campo., ha giocato molto, giocare ogni tre giorni in questo momento poi c'è bisogno di energie nuove".- ", un nodo cruciale, se la giochi è un conto e se non lo fai è un altro. Bisogna stare calmi, concentrarci su quanto c'è da fare. Mancano 30 giorni alla fine, tutti concentrati su quello.- "Domenica Locatelli ha fatto un'ottima partita a Bologna. Non è che tutti i giocatori possano essere al massimo, ci sono gare in cui puoi trovare più difficoltà. Ma Manuel si mette a disposizione. Anche quando gioca tecnicamente peggio, lo trovi nella fase difensiva".