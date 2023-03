Reset. Ripartire. E cambiare passo. Ladeve ritrovare innanzitutto il suo. Anzi: il suo Paul, quel ragazzo che sognava la grande impresa e che sì, poi è diventato grande, fino a spiccare il volo. "Paul è a disposizione, non è che per un ritardo lo teniamo sempre in punizione", ha raccontato il mister in conferenza stampa. E oggi potrebbe ritrovarlo in campo, anche se non dal primo minuto.Era arrivato in ritardo al ritiro: non c'era altra strada se non quella della punizione. Da qui peròpuò iniziare davvero la sua stagione, anche se naturalmente è in parte compromessa. Una stagione appena segnata in positivo da qualche lampo mostrato nei 35 minuti giocati tra Torino e Roma, ma anche in negativo dalla scelta di non operarsi subito quando a fine luglio si lesionò il menisco esterno del ginocchio destro.