Dopo la vittoria ai rigori contro il Benfica, Massimiliano Allegri ha così parlato ai giornalisti: “Clemenza? Ho sorriso perché è stato veramente un bel gesto dal punto di vista tecnico. Sono comunque molto contento di come sono scesi in campo e si sono espressi tutti i giovani che sono stati impiegati".



TERZINI - “Cancelo? Nel primo tempo ha giocato insieme a Bernardeschi e si è capito che non hanno mai giocato insieme. Nella ripresa invece è stato schierato insieme ad Alex Sandro e per loro invece si potrebbe dire che sembrava si conoscessero pur avendo giocato poco insieme. In questo binomio c'è un grande potenziale, è stato un buon test”.



RONALDO - “Anche con Ronaldo i nostri obiettivi non sono cambiati, vogliamo vincere tutte le competizioni alle quali partecipiamo. Ronaldo ci potrà dare una grossa mano in questo senso, sia per la Serie A che per la Champions League”.



PORTIERI - “Un altro portiere? Al momento in rosa ci sono tre grandi portieri e saranno loro ad avere fiducia per la stagione che sta cominciando. Buffon? Per 20 anni ha fatto la storia della Juventus ed è stato il miglior portiere del mondo, adesso ha deciso di continuare la sua carriera al PSG e noi non possiamo che augurargli ogni successo".



CALDARA - “Secondo me Mattia ha fatto bene, ha mostrato tranquillità e personalità, un buon segnale per quella che è in pratica la sua prima partita con noi”.